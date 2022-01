Amt, servizio tra Busalla e Ronco Scrivia: si va in autostrada

Amt, riorganizzato il servizio tra Busalla e Ronco Scrivia: da lunedì 17 gennaio corse via autostrada.

Da da domani, lunedì 17 gennaio, sarà operativo il collegamento provvisorio via autostrada tra Pontedecimo e Ronco Scrivia. Il servizio era stato limitato a Borgo Fornari a causa di un movimento franoso sulla strada statale 35 dei Giovi. (vedi orari e link in fondo all’articolo)



Le corse partiranno da Borgo Fornari e raggiungeranno la stazione ferroviaria di Busalla (dove ci saranno le coincidenze da e per Pontedecimo), poi proseguiranno verso l’autostrada in direzione Milano per uscire a Ronco Scrivia e terminare la corsa al capolinea abituale.

Stesso percorso in senso inverso: capolinea di Ronco Scrivia, ingresso in autostrada A7 a Ronco con uscita a Busalla; transito alla stazione Fs di Busalla (dove ci saranno le coincidenze da e per Pontedecimo) e termine della corsa al capolinea di Borgo Fornari.

Per esigenze dovute alla nuova modalità operativa del collegamento, è stato necessario modificare gli orari di partenza delle corse del servizio Borgo Fornari / Busalla / Ronco Scrivia.

Gli orari provvisori in vigore da domani lunedì 17 gennaio sono disponibili alla pagina

Cliccando su questo link si possono scaricare gli orari del nuovo servizio

https://www.amt.genova.it/amt/riorganizzato-il-servizio-tra-busalla-e-ronco-scrivia-da-lunedi-17-gennaio-corse-via-autostrada/

