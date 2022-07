Amt servizio bus, cambio di percorso e orari nel Tigullio

Amt servizio bus, cambio di percorso Sestri Levante Deiva, Moneglia e Rapallo.

Il sevizio bus Amt dal 1° agosto 2022 avrà variazioni alle linee 864 e 865 nel comune di Sestri Levante.

Da lunedì 1° agosto servizio bus, a causa della chiusura al traffico veicolare della strada in località Cascine di Sotto nel comune di Sestri Levante, le corse delle linee 864 e 865 subiranno variazioni ai percorsi fino al termine dei lavori stradali previsti per il 12 agosto.

Gli orari provvisori sono consultabili nella sezione “Rete e Orari” – “Servizio provinciale” – “Tigullio Orientale” ( link: https://www.amt.genova.it/ amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali/tigullio-orientale/sestri-levante/ )

Chiusura delle gallerie tra Deiva e Moneglia, variazione al servizio delle linee 948 e 843.

Lunedì 1 agosto, dalle 14.00 alle 17.00, Amt servizio bus chiuderà al traffico veicolare le gallerie tra Deiva Marina e Moneglia, pertanto il servizio delle linee del bus 948 e 843 subirà le seguenti variazioni:

Linea 948: giunta alla stazione di Deiva proseguirà per Moneglia via Piazza – Cà Marcone.

Linea 843: La corsa delle ore 15.00 da Moneglia FS partirà alle ore 15:30 transitando da Cà Marcone, Piazza e Deiva FS. Chiusura di via del Castellino a Rapallo, variazioni al servizio della linea 887.

Linee bus Rapallo.

Il servizio Amt bus, da lunedì 1° agosto chiude al transito veicolare via Del Castellino a Rapallo fino al termine dei lavori previsti per il 12 agosto, nella fascia oraria 8:00 – 18:00. Pertanto le corse della linea bus 887 Rapallo FS-Sellano – S.Quirico – Montepegli – S.Pietro cimitero – Rapallo FS transiteranno via Montepegli – S. Quirico in entrambe le direzioni effettuando inversione di marcia al vecchio capolinea di Sellano. ABov