Amt Navebus, Pegli-Porto Antico: costo del biglietto: 2 euro.

Il servizio Amt Navebus, di collegamento tra Pegli e il Porto Antico, è compreso in tutti gli abbonamenti entrati in vigore con la nuova politica commerciale sperimentale.

Settimanali, mensili, annuali offrono ai viaggiatori, che usano sistematicamente il trasporto pubblico, una gamma ampia di servizi con formule economicamente sempre più vantaggiose.



Per agevolare l’utilizzo del servizio via mare, tutti i residenti della Città Metropolitana di Genova potranno utilizzare il biglietto da 2 euro valido per una corsa Navebus che sarà venduto direttamente a bordo e presso la biglietteria dei battellieri al Porto Antico.



Per i turisti ricordiamo che è stato introdotto il giornaliero Met Daily che offre la possibilità di utilizzare per 24 ore l’intera rete di Amt.

Resta anche in vigore il biglietto da 5 euro valido per una corsa su Navebus utilizzabile dai passeggeri non residenti nella Città Metropolitana di Genova.