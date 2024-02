Rapine e truffe violente in casa, allarme a Castelletto e S. Fruttuoso

Escalation di truffatori violenti in poche ore a Genova. Due gli episodi registrati in città in poche ore ai danni di pensionati nei quartieri di Castelletto e San Fruttuoso. Casi che partono come truffe e che poi si trasformano in rapine in casa.

Le Forze dell’ordine raccomandano di non aprire mai la porta agli sconosciuti e di chiamare immediatamente il 112 anche soltanto in caso di dubbio.

Il primo è avvenuto ieri alle 8. In due hanno citofonato a una pensionata genovese di 80 anni e si sono presentati come postini che dovevano consegnare una raccomandata.

Una volta entrati, uno ha assalito la poveretta mettendole una mano sulla bocca e dicendole di non urlare, mentre l’altro ha cominciato a rovistare in camera da letto senza però riuscire a trovare nulla.

La vittima ha provato a divincolarsi fino a che non è riuscita a farli scappare. A dare l’allarme è stata una vicina di casa che ha visto la donna con alcune escoriazioni al viso mentre chiedeva aiuto.

Sul posto sono arrivate le volanti che hanno cercato i due finti postini tra via Piaggio e corso Magenta, che però sono riusciti a fare perdere le tracce.

Poche ore dopo a San Fruttuoso una coppia di pensionati genovesi di 86 e 93 anni si è ritrovata in casa una coppia di finti vicini che per scappare hanno strattonato violentemente i due.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la pensionata è stata avvicinata da una giovane mentre buttava via la spazzatura.

La giovane le ha detto di essere una vicina di casa a cui era caduta una maglietta dal terrazzo e che doveva recuperarla da casa degli anziani.

Le due donne sono così salite nell’appartamento ma quando la proprietaria si è accorta che la giovane temporeggiava ha capito che qualcosa non andava e l’ha accompagnata alla porta.

Nel frattempo, però, era entrato un complice che si è infilato in camera da letto. Qui è stato sorpreso dal novantenne mentre rovistava nei cassetti che ha provato a bloccarlo.

A quel punto il giovane ha afferrato il pensionato e lo ha strattonato con violenza per scappare dopo avere preso un anello d’oro e alcuni monili.

Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti delle Volanti e poi i colleghi della Polizia Scientifica, ma i malviventi sono riusciti a fare perdere le tracce.