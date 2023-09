Calcio – Ceparana a Castelnuovo Magra

Ceparana – Il Ceparana fa visita al Colli Ortonovo, domenica 1/10, al “Marchini” per la 2.a giornata del campionato di Prima Categoria ligure; Girone E. Si gioca alle ore 10.30.

Rossoneri senza Bologna, Chiappini, Gheno, Recchia e Sciuti…comunque il pareggio alla prima giornata col Follo, ancorché interno, ha posto fine alla serie di sconfitte in Coppa Liguria e in generale la tenuta morale ceparanese non appare malvagia (tanto più che il Colli all’esordio è stato sconfitto in casa del Marolacquasanta).

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno: Arcola Garibaldina-Brugnato, Casarza-Riccò Le Rondini, Colli Ortonovo-Ceparana, Follo-Castelnovese, Iron Fox Amegliese-Santerenzina e Vezzano-Marolacquasanta.