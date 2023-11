Amt bus 728: mercoledì 8 novembre capolinea in viale Brigata Liguria.

Amt Genova, la linea bus 728 da mercoledì 8 novembre effettuerà il capolinea di destinazione a Genova in viale Brigata Liguria.

Lo spostamento del capolinea da Brignole a Geirato era stato determinato dai lavori in corso al terminal bus di viale Caviglia, impegnato da interventi di riqualificazione.

Per agevolare gli utenti della linea 728 (Montoggio-Creto-Genova Brignole) è stato individuato uno spazio utile per ospitare provvisoriamente il capolinea dei bus in arrivo da Montoggio.

Pertanto da mercoledì 8 novembre i bus della linea 728 effettueranno capolinea in viale Brigata Liguria. Così si consente ai cittadini di raggiungere la stazione FS Brignole e il centro città.

Il capolinea di viale Brigata Liguria rimarrà in vigore fino al termine dei lavori in viale Caviglia. ABov