Da oggi al 19 SalvALI campagna fondi di Flying Angels Foundation

E’ giunta alla 6° edizione la campagna nazionale #SalvALI promossa da Riccardo Rossano

Segretario Generale di Flying Angels Foundation e dal suo instancabile team che ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione di tutti sulla necessità di intervenire tempestivamente con un volo aereo dedicato e tempestivo in favore dei tantissimi bambini e bambine gravemente malati che vivono in Paesi dove non sono disponibili le cure a loro necessarie.

Da oggi fino al 19 novembre la fondazione umanitaria intende tenere alta l’attenzione e il confronto su quella che è una vera e propria discriminazione e la negazione del diritto alla salute per tutti.

Nascere con un grave problema di salute in alcuni Paesi del mondo è ancora oggi una condanna a non avere un futuro a causa della mancanza di ospedali attrezzati o di personale medico specializzato.

Per rispondere a questa violazione del diritto alla salute per tutti i bambini è nata 11 anni fa Flying Angels e ancora oggi – insieme a medici, ospedali, organizzazioni non profit e a tutti i donatori – si impegna a organizzare e finanziare voli salvavita, per trasportare i bambini verso l’unico ospedale dove poter essere curati.

Flying Angels chiede d aderire alla campagna di sensibilizzazione #SalvALI 2023 e a sostenere il diritto alla salute di tutti i bambini del mondo con una donazione a favore del progetto “Im volo diritti alla salute”.

Il sostegno di privati cittadini si unirà a quello del Gruppo Orsero, importatore e distributore di frutta tropicale dalle banane agli ananas, da anni partner di Flying Angels, che ha deciso di raddoppiare la quota versata da ognuno.

Di seguito il video della campagna e scopri di più su quanto un volo possa cambiare una vita: https://www.flyingangelsfoundation.org/salvali/#salvalivideo

Info e contatti: tel. 0100983277, e-mail info@flyingangels.it

Marcello Di Meglio