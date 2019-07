Amt, arrivano a Genova 43 nuovi bus da 18 metri

Presto arriveranno in Amt ed utilizzati nel ponente ligure 43 nuovi mezzi Citaro Mercedes da 18 metri.

I bus di Amt saranno da 150 posti di cui 41 a sedere, si aggiungono agli altri 20 nuovi mezzi da 10,5 metri, che sono entrati in servizio nelle scorse settimane, e a 23 mezzi da 9,5 metri che saranno pronti entro fine mese.

I nuovi mezzi hanno una forte sostenibilità ambientale.

Si trattaa di mezzi “motorizzati Euro 6 – spiega il vicesindaco con delega alla Mobilità, Stefano Balleari – e a basso impatto ambientale”.

“Si tratta di uno sforzo importante che facciamo per adeguare la qualità del servizio, aggiunge l’amministratore unico di Amt, Marco Beltrami. In questo modo a fine luglio saranno entrati in servizio 86 nuovi mezzi per una iniezione di qualità”.