Tutti i risultati dei candidati in consiglio. Per la composizione definitiva del consiglio sarà necessario attendere la nomina della giunta

Sono quaranta i consiglieri che faranno parte del nuovo consiglio comunale. Oltre, naturalmente i due candidati sindaco sconfitti, che hanno raggiungo lo “sbarramento” Ariel Dello Strologo e Mattia Crucioli (Risultati elettorali della lista completi).

La nuova composizione del consiglio vedrà 24 seggi alla maggioranza di centrodestra e 16 seggi alla minoranza.

Per l’ufficialità dei nomi dei consiglieri eletti che occuperanno i seggi sarà necessario aspettare anche la nomina degli assessori, che secondo il sindaco Marco Bucci avverrà “entro il 15 luglio”.

Infatti, alcuni consiglieri eletti potrebbero andare a ricoprire l’incarico di assessore lasciando così i seggi ai primi dei non eletti.

Ecco il nuovo consiglio comunale di Genova: Bucci 9 seggi, Toti e FdI 4, Lega 3

Nove posti toccheranno alla lista civica del sindaco, “Vince Genova”.

Gli ex assessori Pietro Piciocchi e Matteo Campora. Poi Paolo Gozzi, ex Pd, Mauro Avvenente, già presidente di municipio e uno dei candidati di Italia Viva e il sindacalista Davide Falteri. Ed ancora, Arianna Viscogliosi, ex assessore di Bucci; l’assessore uscente agli affari legali Lorenza Rosso, il coordinatore di Vince Genova Carmelo Cassibba, ed Elena Manara. (Risultati elettorali della lista completi)

Per Fratelli d’Italia quattro consiglieri: l’ex consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino; Alessandra Bianchi; Valeriano Vacalebre e Franco De Benedictis, già consigliere di Tursi. (Risultati elettorali della lista completi)

Per la Lista Toti entrano Nicholas Gandolfo, 30enne dipendente Filse; Francesco Maresca, ex assessore al Porto; Marta Brusoni e Federica Cavalleri. (Risultati elettorali della lista completi)

Tre seggi per la Lega: per l’ex assessore Paola Bordilli, Francesca Corso consigliere uscente e Alessio Bevilacqua, consigliere municipale in Valpolcevera. (Risultati elettorali della lista completi)

Per Genova Domani, l’altra lista civica di Bucci: Lorenzo Pasi e Federico Barbieri, ex tesoriere di +Europa. (Risultati elettorali della lista completi)

Per Forza Italia: l’avvocato Mario Mascia. (Risultati elettorali della lista completi)

Per l’Udc: Daniele Pin. (Risultati elettorali della lista completi)

Amministrative Genova: i consiglieri di opposizione

Nella minoranza il Partito Democratico si aggiudica 9 dei 14 seggi restanti.

In consiglio: Cristina Lodi, prima assoluta per quanto riguarda le preferenze (2.412) e consigliere uscente; Simone D’Angelo, segretario provinciale; Rita Bruzzone; e gli ex consiglieri Claudio Villa e Alberto Pandolfo; Davide Patrone, segretario dei Giovani Democratici; Monica Russo, consigliere della giunta Doria e Anita Donatella Alfonso e Mohamed Kaabour Si. (Risultati elettorali della lista completi)

Genova Civica, la lista di Dello Strologo: Mariajosé Bruccoleri, ex di Tursi e Stefano Amore, dipendente di Ansaldo. (Risultati elettorali della lista completi)

Per la lista Europa Verde – Sansa Linea Condivisa due consiglieri: Filippo Bruzzone, ex consigliere di municipio a Ponente e Francesca Ghio, leader dei Fridays for future genovesi. (Risultati elettorali della lista completi)

Un unico posto al MoVimento 5 Stelle: Luca Pirondini, già capogruppo. (Risultati elettorali della lista completi)

Esclusi alcuni assessori dell’ex giunta Bucci che si erano candidati. Stefano Garassino e Giorgio Viale (Lega), Laura Gaggero (Fdi), Mario Baroni (lista Toti), Barbara Grosso (Vince Genova).