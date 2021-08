Amici di Peagna a Ceriale, Libri di Liguria compie 40 anni, ecco le tre serate dello storico evento culturale, qualità e originalità

Amici di Peagna a Ceriale, Libri di Liguria compie 40 anni, tre serate culturali con le quali l’associazione “Amici di Peagna” festeggerà i suoi primi 40 anni di attività: è conto alla rovescia per la quarantesima edizione della rassegna “Libri di Liguria”, che si svolgerà nelle serate del 20, 21 e 22 agosto, con inizio sempre alle ore 21.00, presso il teatro Carlo Vacca di Peagna a Ceriale.

L’evento culturale, organizzato dall’associazione “Amici di Peagna” con il patrocinio del Comune di Ceriale, vedrà, come da tradizione, l’assegnazione del Premio Anthia per il libro ligure dell’anno nel corso della serata finale del 22 agosto. L’opera che sarà donata al vincitore dell’edizione 2021 è stata realizzata dall’artista Paolo Pastorino del Circolo degli Artisti di Albissola.

“Felici ed emozionati per aver raggiunto un’altra tappa importante del nostro viaggio” afferma il presidente dall’associazione cerialese Giuliano Michelini.

“In attesa di poterlo fare all’inizio e nel corso della rassegna, ringraziamo fin d’ora tutti coloro che ci hanno seguito, accompagnato e sostenuto in questo lungo e appassionante viaggio al servizio della cultura ligure in tutte le sue espressioni e manifestazioni” conclude il presidente Michelini.

In linea con la normativa vigente, per la partecipazione alle serate, con posti limitati, si richiedono la prenotazione al numero 3272121628 e la disponibilità del Green Pass.

Ma ora veniamo al programma dell’evento… Inaugurazione venerdì 20 agosto, alle ore 21.00, con la serata dal titolo “La Liguria con il vento in poppa”, dedicata alle storie del mondo della vela e che vedrà la partecipazione del Museo del Mare di Loano (associazione “Lodanum”); a seguire l’associazione “Amici del Leudo” di Sestri Levante; infine la Lega Navale di Ceriale e di Borghetto Santo Spirito.

Sabato 21 agosto protagonista lo spettacolo “Sulle tracce di Metamorfosi – Parole, Azioni e Musica”, un progetto artistico di Alessandra Munerol con la partecipazione dei musicisti Salvatore Coco e Ivano Vigo: regia di Sara Polo.

La serata finale sarà all’insegna dell’originalità: “Ispirami l’anima” – Dante nelle canzoni e la sua influenza nella musica e nel genere rock. Una conferenza con ascolti guidati e proiezioni, a cura di Ferdinando Molteni con la partecipazione di Elena Buttiero. La produzione è dell’associazione “Allegro con moto Dante 2021” e vede il patrocinio del Comitato per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e del Ministero dei Beni Culturali.

“Un quarantennale purtroppo ancora segnato dall’emergenza Covid e dalle ultime disposizioni sulla certificazione sanitaria, tuttavia la rassegna mantiene ancora il suo fascino e un alto livello qualitativo” afferma il sindaco Luigi Romano.

Il consueto format della rassegna prevedeva anche la tradizionale esposizione dei libri di recente pubblicazione nella suggestiva Casa Girardenghi: “La scelta dei temi delle serate, gli ospiti presenti e il contest della manifestazione rappresentano comunque un ottimo tributo per il quarantennale: riflessioni e nuove conoscenze, oltre ad analisi attente sul nostro territorio con contenuti originali incarnano a pieno titolo lo spirito dell’evento” aggiunge il sindaco cerialese.

“Una volta superata in maniera definitiva la situazione sanitaria in essere, l’obiettivo dell’amministrazione comunale rimane quello di un ulteriore rilancio della rassegna, con Casa Girardenghi e la storica biblioteca dell’associazione nella frazione di Peagna come vero e proprio polo letterario, in sinergia con le altre strutture e spazi culturali di Ceriale” conclude il sindaco Romano.

L’associazione “Amici di Peagna” ringrazia il Comune di Ceriale, la Fondazione Carisa De Mari e il Circolo degli Artisti di Albissola Marina per aver contribuito alla realizzazione della rassegna 2021.