Amici dell’Acquario “Linguaggi della scienza: un mare di sorprese”, la stagione dei Mercoledì prende il via il 26 ottobre

Amici dell’Acquario “Linguaggi della scienza: un mare di sorprese”, con il ciclo organizzato dall’Associazione in collaborazione con Acquario di Genova e Scuola di Scienze Matematica Fisiche e Naturali dell’Università di Genova.

Il primo appuntamento – “Come interpretare il linguaggio del nostro Pianeta attraverso la qualità dell’aria e dell’acqua” – sarà l’occasione per discutere lo stato dell’acidificazione oceanica e il riscaldamento ambientale, mettendo in luce quanto sappiamo ed esplorando quanto invece deve essere ancora studiato e compreso per prendersi cura efficacemente del nostro Pianeta.

Atmosfera e oceani sono due componenti fondamentali del sistema climatico terrestre.

L’atmosfera può essere considerata una sorta di manto protettivo che permette la vita sulla Terra, assorbendo i raggi cosmici, stabilizzando la temperatura prevenendone sbalzi. E’ fonte di anidride carbonica (CO2) per la fotosintesi e di ossigeno (O2) per la respirazione e di azoto (N2) che serve per produrre N chimicamente legato, essenziale per le molecole di esseri viventi.

Inoltre è parte fondamentale del ciclo idrologico (trasferisce acqua dagli oceani ai suoli) e dei cicli più importanti degli elementi e della materia (ossigeno, carbonio, azoto e zolfo).

Ad oggi le emissioni antropiche in atmosfera costituiscono il maggiore fattore di pressione che concorre a determinare la qualità dell’aria insieme alle condizioni ambientali e meteorologiche. Diversi composti contribuiscono ad alterare il bilancio energetico terrestre e rappresentano pertanto le forzanti del cambiamento climatico.

I relatori dell’incontro saranno Paola Rivaro, professore associato in Chimica dell’ambiente e dei beni culturali, dipartimento di Chimica e Chimica industriale dell’Università di Genova, e Paolo Prati, professore ordinario in Fisica applicata, Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

L’incontro e tutti i successivi in calendario si tengono alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it; www.amiciacquario.ge.it