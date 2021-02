America’s Cup, ora Alassio sogna in grande

Impresa Sibello con Team Luna Rossa che infligge un netto 7 a 1 agli inglesi e dopo 21 anni stacca il biglietto per la finale

Sede municipale illuminata col tricolore fino alla fine dell’America’s Cup.Manca poco alle sei del mattino e Roberta Zucchinetti è tra le prime a postare “Che emozione, dopo più di 20 anni, una barca italiana ci fa sognare e da all’ Italia la possibilità di entrare nella leggenda!!! Grandissimi ragazzi, ma soprattutto Grazie Pietro Sibello , tutta ALASSIO è orgogliosa di Te!”

Qualche istante dopo è Rinaldo Agostini, oggi presidente della Marina di Alassio, ma primo istruttore dei fratelli Sibello a postare un’immagine che lo vede proprio tra Pietro e Gianfranco: “Eccomi insieme a Pietro e Gianfranco Sibello… due grandi Campioni. Oggi Pietro insieme al team di Luna Rossa hanno conquistato la Prada Cup, che darà loro diritto di sfidare i detentori della Coppa America Neozelandesi.

Le regate di semifinale sono cambiate da quando Pietro, oltre che trimmer della randa, è diventato anche tattico/stratega, per aiutare Checco Bruni e James Spithill nelle scelte sul bordeggio. Appuntamento al 6 Marzo per la finale della Americas Cup. Adesso godiamoci la vittoria dei nostri ragazzi.

Un pensiero va a Sergio Gaibisso Presidentissimo del Cnam e della FIV che ha sostenuto i Sibello da subito… a Lillo Gaibisso, a Pino Zucchinetti a tutti i nostri grandi del passato che hanno tracciato la rotta per la vittoria di Pietro oggi. Sono molto orgoglioso di avere avuto la possibilità di insegnare a Pietro così come a Gianfranco, ad andare a vela.. Forza Luna Rossa… forza ragazzi… andiamo a vincere ancora…!!!!!!!!​”

I post insieme alle immagini dalla Baia di Auckland si rincorrono sui social e tutta Alassio esulta per Pietro, per la vela italiana.

“Dopo 21 anni torniamo in finale di America’s Cup, sembra un sogno – prosegue Roberta Zucchinetti, ex campionessa di vela e oggi Consigliera incaricata allo Sport del Comune di Alassio, commossa davanti all’impresa del team Prada-Pirelli – Penso che con Pietro e Checco Bruni sono cresciuta sui campi di regata di mezzo mondo. Penso che mi sembra un sogno e sono felicissima per loro, per tutto il team, per tutto il movimento della vela”.

Qualche giorno di pausa e riposo poi il team riprenderà gli allenamenti per tornare in acqua contro i neozelandesi dal 6 marzo

“C’è già attesa – continua Zucchinetti – sappiamo poco o nulla della loro barca, ma i nostri ragazzi hanno già dato prova del loro valore. Il sogno è più vivo che mai”.

“In ogni caso – aggiunge – dovremo prepararci a riaccogliere Pietro nella sua Alassio. Dovremo studiare qualcosa all’altezza dell’impresa compiuta”

“Ancora una volta lo sport non solo unisce – aggiunge Marco Melgrati, sindaco di Alassio – ma porta il nome della nostra città nel mondo. In questi giorni stiamo pensando a festeggiare la nazionale che partì da Alassio per conquistare la Coppa del Mondo, registriamo quotidianamente i successi di Luminosa Bogliolo che quest’anno sarà chiamata all’appuntamento olimpico, e oggi voliamo sui foil di Luna Rossa con Pietro Sibello che con il suo team ha sollevato il trofeo Prada conquistando il biglietto per la finale di America’s Cup. Non ci sono parole per descrivere l’emozione che questi grandi campioni, con i loro successi, riescono a regalare alla nostra città. Credo che ognuno di loro senta lo straordinario calore che da Alassio li raggiunge in ogni occasione, sempre”.

Intanto da domani, per salutare l’impresa del team Luna Rossa, e per sostenere Pietro e tutto l’equipaggio, la facciata del Palazzo Municipale sarà illuminata con il Tricolore, fino alla fine dell’America’s Cup.