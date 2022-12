America, Odeon e Sivori aperti per festeggiare il 2023 al cinema, un’idea per trascorrere la notte di S.Silvestro insieme

AMERICA

(via Colombo 11 – Tel. 010/4559703)

IL GRANDE GIORNO ore 21.45

AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA ore 20.30

ODEON

(corso Buenos Aires 83 – Tel. 010/36228298)

LA STRANEZZA ore 21.45

AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA in 3D ore 20.30

SIVORI

(salita S. Caterina 54 – Tel. 010/5532054)

LIVING ore 21.45

MASQUERADE – LADRI D’AMORE ore 21.30

SÌ, CHEF! LA BRIGADE ore 21.45

Festeggiare Capodanno al cinema. Circuito brinda al 2023 insieme agli spettatori e dedica sette schermi alla serata più speciale dell’anno.

America, Odeon e Sivori a San Silvestro mutano gli orari: i film finiscono in tempo per permettere al pubblico di riunirsi nel foyer, gustare il panettone, riempire il calice, alzarlo tutti insieme allo scoccare della mezzanotte e dare il benvenuto all’anno nuovo. Per l’occasione sono stati scelti alcuni dei titoli più attesi e apprezzati di dicembre, con una scelta adatta a diverse richieste.

All’America una commedia e un fantasy: “Il grande giorno” di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo (inizio alle ore 21.45) e “Avatar – La via dell’acqua” in 2d (ore 20,30). All’Odeon si vedrà un’altra commedia, “La stranezza” di Roberto Andò sulla vita di Luigi Pirandello, interpretato da Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone (ore 21.45), e ancora “Avatar – La via dell’Acqua” (ore 20.30), proiettato con una sofisticata tecnica 3d, adatta da Circuito in esclusiva per Genova.

Al Sivori ci sono “Living” di Olivier Hermanus (ore 21.45), storia di una battaglia civile condotta da un impiegato statale con un supremo atto di ottimismo della volontà, “Masquerade – Ladri d’amore” (ore 21.30), un giallo sentimentale diretto dal francese Nicolas Bedos (ore 21.30) e la commedia “Sì, chef! La brigade” (ore 21.45), sul sogno di aprire un ristorante che si avvera quando Cathy accetta il lavoro di cuoca per un gruppo di minorenni migranti.

In tutte e tre le sale, dopo il film brindisi con panettone e spumante. Biglietto comprensivo di film e brindisi: 15 euro. Solo per gli abbonati biglietto ridotto a 13 euro da acquistare però direttamente al botteghino (non on line).