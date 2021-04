Amedeo Minghi è in radio con il nuovo singolo

Un nuovo disco di inediti per Amedeo Minghi, che dal 26 marzo è in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Navi o Marinai”.

Torna il maestro e cantautore Amedeo Minghi con un nuovo disco di brani inediti, progetto che rivede la collaborazione del maestro Mario Zannini Quirini in veste di produttore e arrangiatore nonchè dell’autore e compositore Andrea Montemurro. Dal 26 marzo è in rotazione radiofonica e sulle principali piattaforme digitali il nuovo singolo “Navi o Marinai”, brano che anticipa il nuovo album, edito dalla casa discografica Lead Records per M.Z.Q. Edizioni Musicali. La “vena artistica” del maestro si è accesa con la solita innata eleganza che traspare nel testo e nel sound melodico ma incisivo; con la sua voce ci guida in un percorso per trovare, in tempi così difficili, nuova linfa dentro noi stessi dando “un messaggio positivo e di speranza” per tutti e per la vita. Una canzone che vuole “spezzare” questo periodo buio e inconsueto in cui siamo piombati inconsapevolmente, traendone però una riflessione, una lezione di coraggio e resistenza. Una visione propositiva ma che ci porta a scegliere da che parte stare, se essere protagonisti della propria esistenza o subire passivamente pressione, paure e incertezze presenti in questo periodo storico. Ed il testo recita perfettamente questa conflitto/dualità di scelta …“ saremo “vinti o Vincitori”, “sogni o Sognatori”, “prede o Predatori … “giochi o Giocolieri….“navi o Marinai”.

Il singolo è accompagnato dal videoclip firmato dal regista Michele Vitiello, dove l’artista ha scelto di essere solo interprete e non protagonista, seguendo il concept che definisce la linea editoriale dell’intero progetto. Il video rispecchia l’eleganza della canzone e lo stile del maestro Minghi, dove troviamo in sequenza immagini di vita, di storie diverse, un viaggio di sguardi e volti in primo piano legati da un filo rosso che porta ad unico finale: quello del segreto e della forza della vita, quello di andare comunque avanti! Insieme all’autore e compositore Andrea Montemurro, che ha partecipato alla stesura del testo e della melodia, il maestro ha trovato la giusta sinergia per lanciare il suo messaggio d’amore per la vita, che si augura essere sempre presente in ognuno di noi. Fondamentale la presenza del maestro Mario Zannini Quirini, grande amico e storico collaboratore di Amedeo, che ha prodotto e arrangiato questo brano, come è accaduto in passato nella produzione della celeberrima canzone sanremese “Vattene Amore”, e di tanti altri successi legati alla carriera dell’artista. Quirini ha dichiarato che vive questa rinnovata collaborazione con l’entusiasmo di ieri, ripercorrendo le sonorità che sono state un segno inconfondibile dei lavori di Minghi, cercando con l’esperienza di oggi di portare questo glorioso percorso nel futuro. “Navi o Marinai” è dunque un’anticipazione di quello che sarà il nuovo album di prossima uscita. La scommessa del progetto è quella di saper parlare di un tipo di amore diverso, quello rivolto alla vita e al prossimo, ma soprattutto alle future generazioni alle quali spetterà l’arduo impegno di portare avanti la nostra esistenza.