Dal 3 maggio a Boccadasse telecontrollo sulla ZTL

“Partirà lunedì prossimo il regime definitivo del telecontrollo degli accessi alla ZTL Boccadasse. Da questa data le immagini acquisite dalle telecamere relative agli accessi dei veicoli non autorizzati saranno utilizzate ai fini della procedura di sanzionamento”.

Lo hanno riferito stamane i responsabili del Comune di Genova.

“L’avvio a regime del sistema di telecontrollo – hanno aggiunto da Tursi – segue il periodo di pre-esercizio iniziato lo scorso 1° marzo e consiste in un sistema di telecamere per la lettura delle targhe, come quelli già in uso per i varchi di ZTL Centro Storico, ZTL Molo e ZTL Porticciolo di Nervi.

Come previsto dalle normative, la fase di pre-esercizio doveva durare almeno 30 giorni. In questo periodo è stata testata con successo la funzionalità degli apparati ed effettuata la dovuta informazione, anche attraverso il presidio al varco con personale della Polizia Locale.

L’amministrazione comunale ha deciso di adottare tale sistema di controllo in quanto la zona di Boccadasse, per le sue caratteristiche urbanistico-ambientali di notevole interesse, deve essere salvaguardata e resa godibile alla cittadinanza senza il pericolo e il disagio derivanti dalla massiccia e costante presenza di veicoli.

La disciplina che regolamenta gli accessi alla ZTL Boccadasse è stata equiparata a quelle attualmente in vigore per le ZTL Centro Storico, Molo e Porticciolo di Nervi.

Si ricorda che i soggetti aventi diritto all’accesso alla ZTL Boccadasse, qualora non avessero ancora provveduto all’adeguamento dei permessi di accesso, possono espletare tale operazione presso lo sportello polifunzionale di Genova Parcheggi, sito in Viale Brigate Partigiane 1, con orario 8.30-16.30.

Le informazioni dettagliate sulla disciplina di accesso sono reperibili sul sito web di Genova Parcheggi (www.genovaparcheggi.com)”.

“Limitare gli accessi a Boccadasse al traffico privato dei soli residenti – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Giorgio Viale – è un modo ulteriore per tutelare la bellezza e la magia di uno degli angoli più suggestivi della nostra città. Attraverso questo sistema di telecontrollo con le telecamere, si garantirà un controllo continuo ed efficace senza dover impiegare pattuglie della Polizia Locale, che invece potranno essere utilizzate per altri compiti come ad esempio il contrasto al degrado”.