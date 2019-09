Altro codice rosso a Sanremo: donna presa a schiaffi dal convivente

A Sanremo si è verificato un altro episodio da ‘codice rosso’ che ha visto come protagonisti una coppia residente a Sanremo in Corso Cavallotti.

Ieri pomeriggio gli uomini della Squadra Volante intervenivano presso l’abitazione della coppia a seguito di diverse segnalazioni di una violenta lite in corso.

Sul posto trovavano una donna di 44 anni in stato di forte agitazione e sanguinante alla testa ed un uomo che riportava dei graffi al volto, testimonianza della colluttazione appena avvenuta.

La vittima riferiva agli agenti di essere stata aggredita e percossa dal suo compagno prima con schiaffi e poi con utensili da cucina.

Gli accertamenti medici diagnosticavano alla donna un trauma cranico e una distorsione cervicale giudicati guaribili in venti giorni.

Dimessa dall’ospedale, la predetta sporgeva denuncia nei confronti del suo compagno riferendo che durante il loro rapporto di convivenza vi erano stati numerosi episodi di violenza, mai denunciate per paura delle possibili ritorsioni da parte del compagno.

Per tali condotte l’uomo veniva arrestato per maltrattamenti in famiglia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, in sede di convalida della misura, disponeva anche il divieto di avvicinamento da qualunque luogo frequentato dalla donna.