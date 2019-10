All’UCI Fiumara domani ”Film in english”

Giovedì 10 sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano Gemini Man, il film diretto da Ang Lee e distribuito da 20th Century Fox

La pellicola vede Will Smith nei panni di un assassino costretto a fare i conti con il suo clone di 25 anni più giovane.

Henry Brogan è il miglior sicario in circolazione. Per questo la Defense Intelligence Agency, servizio segreto americano, non rinuncia mai ai suoi servigi. A 51 anni Henry coltiva sempre più dubbi sulla vita condotta sino a qui e, dopo l’ultimo incarico, decide di smettere i panni del killer governativo. Ma i suoi superiori non si fidano e gli mettono alle costole degli agenti, fino a ricorrere al migliore di tutti, straordinariamente simile nelle fattezze proprio a Henry Brogan.

È prevista una replica il 16 ottobre. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it