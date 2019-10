La produzione D&E Animation cerca talenti per un nuovo film

D&E Animation a caccia di talenti alla Premiere de “I tartassati”

La produzione indipendente sta già lavorando a un nuovo film

La tournée di “Game of Kings” non è ancora finita, in quanto chiuderà il 16 ottobre al cinema San Siro di Genova Nervi, tuttavia la produzione indipendente sta già lavorando a un nuovo progetto che sarà nelle sale nell’autunno 2020.

Archiviata la serie fantasy di 9 episodi, grazie al successo ottenuto nei cinema e in TV (sarà messa in onda in prima serata nazionale su telecity7gold), è già tempo di lavorare a “Parallel Worlds (mondi paralleli)”, da un idea di Dario Rigliaco, che ci anticipa che sarà un vero e proprio viaggio nel tempo. Al momento non sappiamo altro, ma questa sera in occasione della Premiere de “I tartassati”, una rappresentanza della D&e Animation, invitata personalmente da Maurizio Silvestri, sarà in sala ad osservare il progetto cinematografico al cinema teatro Splendor di Ovada, ore 21.

Il film è una rielaborazione de “I tartassati”; “È una rivisitazione del famoso film di Totó” dice Maurizio Silvestri dell’associazione culturale Sopra il Palco – “I Tartassati è stato un grande film, riproporremo una versione in cui ‘Nulla è cambiato’”.

”Una città con una predisposizione naturale” così il regista Carlo Martinotti della CDMovie descrive Ovada “oltre che una calorosa accoglienza abbiamo registrato nei primi sopralluoghi una bellezza intrinseca in ogni scorcio cittadino. Lavorare con gli attori locali donerà quell’ultimo tocco di verità ed emozione”.

”Un coinvolgimento generale” spiega l’autore Ermanno Africano “come per i nostri progetti passati coinvolgeremo tutti, uno sforzo comune per promuovere tramite il cinema questo splendido territorio”.

Il cinema è vivo, più che mai, e grazie a queste produzioni supportate da associazioni solide e ambiziose, offre opportunità a tanti artisti e attori del territorio, oltre che metterne in risalto i luoghi. In attesa delle novità, non ci resta che goderci la novità di oggi, con grande curiosità e voglia di divertirsi davanti a un bel film.