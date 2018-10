“Sul caso di alcuni alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) a Recco, gli uffici dell’Azienda regionale territoriale per l’edilizia (Arte) ieri mi hanno comunicato che risultano 94, di cui 81 assegnati. Dei 13 appartamenti attualmente sfitti, 9 sono già inseriti nel piano vendita dell’ente e 4 sono in manutenzione straordinaria. Si tratta di tre alloggi ubicati al civico 6 di piazza Mameli e uno al civico 13 in via della Né”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

“Se occorre senz’altro intervenire – ha aggiunto Senarega – per velocizzare i lavori di manutenzione e assegnare quanto prima i 4 alloggi sfitti, mi sembra tuttavia che, al momento, sotto il profilo del numero degli alloggi già assegnati, la gestione da parte dell’ente regionale non debba creare allarmismi ed eccessive preoccupazioni”.