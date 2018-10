A 36 anni muore dopo avere assunto cocaina, forse tagliata male. Indagini ad Arenzano

La pm genovese Chiara Maria Paolucci oggi ha aperto un’indagine sulla morte di un 36enne anni trovato senza vita dopo avere consumato cocaina.

L’indagine, al momento, è a carico di ignoti per morte come conseguenza di altro reato.

La pm ha inoltre disposto l’esame atoptico sul corpo del giovane, che è stato trovato nel tardo pomeriggio nel bagno della sua casa ad Arenzano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Secondo quanto accertato, a chiamare i soccorsi è stata la compagna del 36enne dopo che non si era presentato a prendere il figlio di lei all’uscita da scuola.

La donna ha chiamato i vigili che hanno trovato il cadavere in casa. Sul tavolo c’erano due piste di cocaina pronte per l’uso e tracce di altre già consumate. La droga è stata sequestrata e sarà fatta analizzare per verificare che non fosse tagliata con sostanze nocive e potenzialmente mortali.