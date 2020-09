Allerta meteo arancione fino alle 12, stanotte forte temporale e tromba d’aria

Fino alle 15 ci sarà l’allerta gialla. Questa notte forte temporale, alberi caduti e anche una tromba d’aria su Prà

E’ terminata questa mattina alle 9 l’allerta meteo sul Ponente (Zona A) della Liguria, mentre permane arancione fino alle ore 12 del 7 settembre sul resto della regione (Zone B, C, D, E). Allerta in queste zone diventerà gialla fino alle 15.

Allerta meteo gialla ed arancio per piogge e temporali dalle 20

Forte temporale in atto su Genova | Foto

Nella notte si sono verificati diversi allagamenti in tutta Genova, ma soprattutto in Valpolcevera con criticità in via Carnia, in corso Perrone, all’altezza dell’abbazia. Ed ancora, a Sampierdarena nel tunnel di via Degola e via Milano e in Valbisagno in lungobisagno Istria. Allagamenti in corso Italia all’altezza di San Giuliano. Impianti semaforici in tilt a Dinegro.

Temporale su Genova: pericolo esondazione per il Fegino, diversi allagamenti

A Portofino si segnala un albero caduto.

Camogli: Crolla albero sulla strada per Portofino Vetta

Problemi ed allagamenti anche in autostrada con il casello di Masone che è stato chiuso per uno smottamento.

Autostrade Liguria | Chiusure, allagamenti e smottamento a Masone

E’ stato intenso il lavoro degli uomini della Polizia Locale, che con numerose pattuglie sono intervenute a presidio delle zone più critiche; ma anche quello della Protezione civile a presidio dei rivi e dei Vigili del fuoco.

Un albero è crollato in corso Torino a Genova e un altro a Traso.

Infine anche una tromba d’aria si è abbattuta a Genova Pra’ scoperchiando il tetto di un capannone.

L’ondata di maltempo ha colpito la Liguria in queste ore ha interessato soprattutto il centro della regione. Non si segnalano persone coinvolte.

Aggiornamento ore 10 del Comune di Genova:

“Soleggiamento sul territorio comunale ed instabilità in diminuzione sul mare davanti il Golfo Paradiso con rinforzo di venti settentrionali. Tutti i livelli idrometrici monitorati sono sotto il primo livello di guardia.”

Copiosa la pioggia caduta su Genova

Questa notte c’è stato un intenso temporale sul genovesato tra l’una e le quattro.

A Genova Bolzaneto sono caduti 72,8 mm di pioggia, a Isoverde e Campomorone 67, a Genova Pontedecimo 60,8; a Genova Quezzi e a. Marassi56,8.

A Campo Ligure dove le centraline hanno segnato 52.2 mm di pioggia in un’ora in località Prai.

La situazione meteo analizzata da Arpal

Nelle ultime ore il sistema temporalesco organizzato che aveva interessato la città di Genova nelle prime ore della notte si è spostato più velocemente verso est, attestandosi intorno al Promontorio di Portofino, dove, pur perdendo intensità, è rimasto stazionario per alcune ore per effetto di una convergenza di un flusso da est, sudest lungo la costa di Levante e un flusso da nord, nordovest sul settore centrale della regione

Per questo sul Tigullio si sono registrare precipitazioni localmente forti con associata intensa attività elettrica, sebbene la parte più intensa del sistema temporalesco sia rimasta confinata in mare.

Successivamente il sistema ha perso organizzazione alimentando diverse celle temporalesche sparse che hanno interessato da un lato nuovamente la città di Genova con precipitazioni moderate, dall’altro hanno continuato a investire l’area intorno al Promontorio di Portofino con precipitazioni forti nell’ultima ora.

Al momento la linea temporalesca è ancora attiva in mare nell’area del Golfo Paradiso con possibile successivo interessamento delle aree costiere tra il Levante genovese e il Tigullio, dove non si escludono conseguenti repentini innalzamenti del reticolo fluviale minore dei piccoli rii e allagamenti in ambito urbano legati alle piogge e all’insufficiente drenaggio del reticolo fognario urbano.