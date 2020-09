Autostrade Liguria | Chiusure, allagamenti e smottamento a Masone

Anche le autostrade della Liguria risentono del forte temporale che si è abbattuto sulla nostra regione ed in particolare nella zona in provincia di Genova, che ha generato diversi allagamenti e per i quali è necessario prestare la massima attenzione.

Sono anche diverse le chiusure.

A7: è presente la pioggia tra Vignole Borbera e Genova Sampierdarena.

Proprio sulla A7 tra Genova Ovest e Genova Bolzaneto si registrano allagamenti.

Allagamenti anche tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest.

A10: Pioggia tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/Inizio Complanare Savona.

A10: Genova-Savona-Ventimiglia al Km 2.3 in direzione: Genova). Tratto Chiuso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto fino alle 06:00 del 07/09/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Aeroporto.

A26: Genova Voltri-SS 33 Sempione-Gravellona Toce al Km 14 in direzione Genova Voltri.

Masone in entrata è chiuso al traffico verso Genova Voltri per uno smottamento.

A26: Pioggia tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Casale Monferrato Nord.

A12: Temporali tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco.

A12: Pioggia anche tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Deiva Marina.

A12: Genova Est, entrata Chiusa A12 Genova-Livorno al Km 4.2 in entrambe le direzioni. Genova est in entrata è chiuso al traffico fino alle 06:00 del 07/09/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi.

A12: Genova Est, uscita Chiusa al Km 4.2 in entrambe le direzioni. L’uscita di Genova est è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 07/09/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Temporale su Genova: pericolo esondazione per il Fegino, diversi allagamenti