Alle 8 è scattata l’Allerta gialla: pioggia per tutta la giornata

Alle 8 di questa mattina è scattata l’Allerta gialla su tutta la Liguria per pioggia. Allerta che durerà fino alle ore 24.00 di questa sera.

Puntuale da questa notte sta continuando a piovere su tutta la regione e su Genova.

Si tratta di un vero e proprio inizio d’inverno con le temperature in discesa, temperature che scenderanno ulteriormente nei prossimi giorni.

Da lunedì 2 dicembre, infatti, correnti più fredde, in discesa dal Polo Nord, inizieranno ad affluire sul nostro Paese facendo calare le temperature specie sulle regioni centro settentrionali.

Ec ecco arrivare le ultime piogge su Liguria di Levante e Triveneto; poi il peggioramento si estenderà a buona parte delle regioni centrali dove si attendono piogge accompagnate da burrascose raffiche di Bora, specie sul versante Adriatico.

Nella giornata di martedì 3 ci sarà ancora qualche debole pioggia tra Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna orientale, mentre la situazione migliorerà sul resto del Paese dove però è atteso un ulteriore e generale calo termico, con le temperature che si riporteranno su valori più consoni al periodo.

Le previsioni in Liguria

Oggi 1 dicembre. L’ingresso di un sistema frontale sul Mediterraneo espone nuovamente la Liguria al richiamo di correnti umide e instabili dai quadranti meridionali. Fin dal mattino piogge diffuse di intensità debole/moderata ma persistenti, in progressiva estensione da A-B-D verso C-E; cumulate localmente elevate per effetto dell’orografia o per locale convergenza con correnti settentrionali (in particolare su B).

Bassa probabilità di temporali forti.

Venti tra forti e burrasca da Nord su A-B-D, da Sud-Est su C-E. Possibili deboli nevicate su D fino ai 400-500 m.

Domani, lunedì 2 dicembre. Fino a metà giornata ancora deboli piogge residue, in esaurimento nel corso della mattinata su AD, successivamente anche su B-C-E.

Bassa probabilità di temporali forti su C.

In serata nuovo rinforzo dei venti da Nord, Nord-Ovest fino a forti su B-D, locali raffiche di burrasca.