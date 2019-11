Da domattina è Allerta Gialla per piogge su tutto il territorio

Dopo alcune ore di tregua col ritorno del sole, tornano pioggia e maltempo sulla Liguria.

E’ in arrivo una perturbazione che porterà piogge diffuse, rovesci e qualche temporali.

I fenomeni andranno a insistere su un terreno che, in molte zone della regione è a un livello di saturazione completo.

L’allerta meteo diffusa da Arpal per la Liguria sarà attiva in tutte le zone per la giornata di domenica 1 dicembre e riguarda il centro-Ponente (zone A, B, D, bacini piccoli e medi) con allerta gialla dalle 8 alle 24 (per i bacini grandi di A e di D, gialla dalle 10 alle 24); entroterra di centro-Levante (zona E, bacini piccoli e medi) con allerta gialla dalle 8 alle 24 (per i bacini grandi gialla dalle 11 alle 24); nel Levante (zona C, bacini piccoli e medi) allerta gialla dalle 12 alle 24 (per i bacini grandi gialla dalle 15 alle 24).

I fenomeni interesseranno prima il centro-Ponente estendendosi, dal pomeriggio, al centro Levante: qui sarà presente maggiore instabilità e, dunque, si avrà la possibilità di temporali localmente anche forti. Nelle zone interne di centro-Ponente (zona D) saranno possibili dalla sera di domenica anche fenomeni nevosi a quote superiori ai 400-500 metri. Da segnalare il rinforzo dei venti, settentrionali con raffiche di burrasca sul centro Ponente, da libeccio sul centro Levante.

PREVISIONI METEO 1 DICEMBRE – L’ingresso di un sistema frontale sul Mediterraneo espone nuovamente la Liguria al richiamo di correnti umide e instabili dai quadranti meridionali. Fin dal mattino piogge diffuse di intensità debole/moderata ma persistenti, in progressiva estensione da A-B-D verso C-E; cumulate localmente elevate per effetto dell’orografia o per locale convergenza con correnti settentrionali (in particolare su B). Bassa probabilità di temporali forti. Venti tra forti e burrasca da Nord su A-B-D, da Sud-Est su C-E. Possibili deboli nevicate su D fino ai 400-500 m.

PREVISIONI METEO 2 DICEMBRE – Fino a metà giornata ancora deboli piogge residue, in esaurimento nel corso della mattinata su AD, successivamente anche su B-C-E. Bassa probabilità di temporali forti su C. In serata nuovo rinforzo dei venti da Nord, Nord-Ovest fino a forti su B-D, locali raffiche di burrasca.