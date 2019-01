Allarme per la Mercedes-Benz Classe A da Rapex: rischio incendio grave

Nuovi problemi per la casa automobilistica Mercedes-Benz, per quanto riguarda la Classe A. Il modello è stato oggetto di una segnalazione per un problema tecnico che potrebbe causare l’incendio dell’autovettura. L’avviso è stato inserito nel bollettino del 25 gennaio del Rapex, il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti di consumo non alimentari (Report 4, N. A12/0147/19).

La segnalazione presentata dalla stessa Germania della Commissione Europea sui richiami dei prodotti difettosi che riguarda la casa automobilistica tedesca interessa le unità della Classe A con omologazione E1 * 2007/46 * 1829 * 01, Tipo: F2A prodotte tra il 25.04.2018 e il 12.06.2018 per le quali è stato evidenziato il rischio di incendio dovuto al “conduttore piatto del cablaggio di accensione che è stato posizionato in modo errato, danneggiando l’isolamento del conduttore piatto. Il contatto diretto tra il conduttore e la cassa può quindi condurre a un corto circuito. Ciò potrebbe causare un cortocircuito e causare un incendio”.

Il Rapex conclude che “non si possono escludere condizioni di guida non sicure”.

In caso la propria vettura corrisponda alle unità in questione occorre prestare massima attenzione e rivolgersi alle officine autorizzate per un controllo preventivo.