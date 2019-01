Sotto il ponte c’é: terreno cosparso di sostanze blu. Allarme su fb | Foto

“A pochi passi dalle nostre case stanno cospargendo il terreno di sostanze blu. E’ una sostanza inertizzante? Servono per trattenere polveri sottili e fibre di amianto delle macerie del ponte? Non siamo chimici, non siamo tecnici delle bonifiche, siamo cittadini che vogliono delle risposte”.

L’allarme è stato lanciato oggi su fb dai responsabili del Comitato “Oltre il ponte c’é” che l’anno scorso aveva organizzato la prima manifestazione apartitica dei cittadini della Val Polcevera anche in centro città.

In effetti sia dai responsabili della Struttura commissariale per la ricostruzione, sia da quelli del Comune di Genova, non sono mai arrivate comunicazioni né informazioni sulla sostanza blu, che oggi si vede nelle immagini scattate sotto il ponte.

“Ci parlano di rigenerazione urbana – hanno aggiunto – quando ci sarà il nuovo ponte con colline, parchi, una grande piazza ‘il nostro ground zero’. Queste sono armi di distrazione di massa. Noi non vogliamo sapere cosa succederà un domani. Noi vogliamo sapere cosa succede oggi”.