E’ in corso un allarme bomba in via Dino Bellucci a Genova. Per questo motivo è stato evacuato il Liceo Classico Colombo e il convitto Colombo.

Sul posto vigili del fuoco, polizia e gli artificieri della polizia.

La strada è stata chiusa al traffico dai vigili urbani.

Seguono aggiornamenti.

E’ rientrato l’allarme bomba in via Dino Bellucci, a Genova. L’allarme era stato dato con una telefonata anonima