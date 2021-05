Allarme bomba a De Ferrari intervengono gli artificieri

Tensione alle stelle oggi intorno alle 16 in Piazza De Ferrari in pieno centro città a Genova. Scatta un allarme bomba nella piazza della fontana piu’ nota e simbolica della Superba. Uno zaino abbandonato in pieno marciapiede sotto i portici di fronte al Palazzo della Borsa nel curvilineo passaggio che porta in Via Dante ha fatto scattare l’intervento massiccio delle Forze dell’Ordine. La Polizia Locale si è preoccupata subito di delimitare l’area con il nastro biancorosso mentre tre pattuglie della Questura si disponevano ai vertici del triangolo sospetto.

Una macchina della Polizia si è parcheggiata proprio sotto i portici del Palazzo della Borsa, dove poco distante è stato rinvenuto lo zainetto considerato sospetto poiché abbandonato proprio in mezzo al marciapiede.

Traffico bloccato e deviato per autobus e veicoli, oltre che per i pedoni, proprio nell’area compresa tra Via XX Settembre e Via Dante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli artificieri che comunque hanno fatto brillare lo zainetto senza ulteriori conseguenze.

Pare che lo zaino controllato fosse stato inavvertitamente dimenticato da un passante distratto dalla bellezza architettonica e urbanistica del luogo.

Marcello Di Meglio