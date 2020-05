Alla Spezia bosniaco evade dai domiciliari, denunciato dalla Polizia

Durante il servizio serale di controllo del territorio, volto anche alla verifica del rispetto delle misure restrittive in atto, gli uomini della Squadra Volante della Questura della Spezia si recavano nel quartiere di Fossamastra per effettuare i previsti controlli alle persone sottoposte ad obblighi e restrizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Giunti in via Del Molo, gli agenti notavano un gruppo di persone che, seppur a debita distanza, stavano parlando tra di loro.

Tra questi veniva individuato e riconosciuto H.K., un diciannovenne bosniaco che risultava sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Pertanto, risultando lo stesso in palese violazione alle prescrizioni relative alla misura cautelare a cui era sottoposto, veniva dapprima invitato a rientrare presso la sua abitazione, sita a poca distanza dal luogo in cui si trovava, e successivamente veniva informato che sarebbe stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di evasione ex art. 385 del C.P.