Giada Robin e Mark The Hammer ad AperiMusicConArtista

#AperiMusicConArtista: tra gli ospiti invitati arrivano anche la cosplayer e cantante Giada Robin e il musicista e YouTuber Mark The Hammer.

Cresce il numero di artisti e influencer che hanno scelto di aderire alla campagna online lanciata da Zenart Cooperativa Artistica. Questa settimana tra i protagonisti delle dirette ci saranno la famosa cosplayer e cantante Giada Robin e il musicista e youtuber Mark The Hammer.

Dopo ospiti d’eccezione come Rossana Casale, Peter Erskine, Steve Gadd, Roby Facchinetti, Mario Biondi, Cecilia Krull, Leland Sklar, John Mahon e Kim Bullard della Elton John Band, #AperiMusicConArtista si apre ai giovani artisti. Un punto di vista fresco per affrontare i dubbi e gli interrogativi sull’attuale situazione in cui si trova il mondo dello spettacolo.

Questa settimana ad aggiungersi al calendario di dirette live sulla pagina facebook di Zenart anche la cosplayer numero uno in Italia Giada Robin e il musicista, poliinstrumentista e youtuber Mark the Hammer.

Giada Pancaccini, in arte Giada Robin, è attualmente la cosplayer italiana più conosciuta al mondo.

Artista poliedrica, è stata ospite e giurata nelle più grandi fiere internazionali, conduttrice del programma Crossover Universo Nerd e attrice nel film Fino all’Inferno di Roberto D’Antona. L’11 maggio 2020 è uscita la sua nuova canzone Chemical Lust con il duo musicale The Pheromone Syndicate.

Giada Robin sarà ospite all’#AperiMusicConArtista di martedì 19 maggio alle 18.00.

Il musicista genovese Marco Arata – ma conosciuto su You Tube come Mark the Hammer – è il chitarrista ufficiale di J-Ax dal 2015. E’ stato anche direttore musicale della band di J-Ax&Fedez durante il Comunisti col Rolex Tour e del tour dei 25 anni di carriera di J-Ax. Su You Tube raccoglie sul suo canale 414.000 iscritti e oltre 20 milioni di views. La diretta live con protagonista Mark the Hammer è in programma per venerdì 22 maggio alle 18.00.

Nel calendario di appuntamenti troviamo lunedì 18 maggio anche Beppe De Palma, da oltre vent’anni pianista, cantante e Music Planner Designer per eventi esclusivi di personalità dello Stato, imprenditori, Manager, sceicchi, vip dello sport e dello spettacolo.

Mercoledì 20 maggio la diretta con Luigi Maio il Musicattore. Per la sua poliedricità che gli consente sul palco di amalgamare parole, note e gestualità in un unico agire scenico, Luigi Maio è riconosciuto quale innovatore del Teatro da Camera – per cui ha ricevuto l’ambito Premio dei Critici di Teatro 2004/2005 – nonchè originale codificatore del Teatro Sinfonico.

Domenica 24 maggio sarà una puntata dedicata all’esplorazione delle nuove tecnologie con l’ospite Alessandro Di Piano dell’azienda We – Tech Srl.

La campagna online #AperiMusicConArtista – nata a opera del CDA di Zenart che dal 2008 opera nel settore dello spettacolo, musica e intrattenimento, formato da Alex Travi e dal Presidente Luca Lisi – nasce in occasione dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando per il Coronavirus, per lanciare un’iniziativa artistica capace di rispettare tutte le restrizioni in vigore e continuare a trainare il settore. Una campagna rivolta agli artisti, ma anche a tutti agli influencer e gli operatori nel campo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, per riflettere su possibili iniziative culturali in questo periodo storico, continuando a condividere l’amore per questo importante campo d’interesse. Un asset strategico per l’economia che ai tempi del coronavirus acquisisce importanza, e valore, perché capace di accompagnare le quarantene e le giornate di tutti, intrattenendo il pubblico in maniera “digitale”, trascorrendo il tempo immersi fra musica, libri, ma anche tante lezioni di strumento on line e concerti in streaming live.

