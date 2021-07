Alla Società Economica si presenta il libro, Mari lontani

Il libro Mari lontani e Saletta Perasso, sono le due novità della Società Economica per raccontare la storia di una famiglia di navigatori.

La Società Economica di Chiavari prosegue le sue proposte nell’anno del 230°, anniversario della sua fondazione. Il volume “Mari lontani. Storie di uomini e navi” verrà presentato alle ore 17 di sabato 17 luglio nella sala Ghio Schiffini. Serena e Giuseppe Perasso sono gli autori del libro (edito da De Ferrari). La Società Economica annuncia che torna ad accogliere il pubblico in presenza.

La coautrice, Serena Perasso e Cesare Dotti, consigliere della S.E., presenteranno e commenteranno il libro. Marco Di Capua, sindaco di Chiavari interverra durante la presentazione. Il Presidente della Società Economica, Francesco Bruzzo, spiega:

«Il volume racconta la storia della famiglia chiavarese, Perasso, che ha girato il mondo tra Ottocento e Novecento. Perasso visse gli anni eroici della navigazione atlantica a vela con il bisnonno Rolando Francesco, che fu protagonista del naufragio del brigantino a palo “Italia” a Tristan da Cunha.

Con il nonno Francesco Amerigo, che passò tre volte Capo Horn e fece il periplo del globo con la nave “Saturnina Fanny”. Il padre dell’autrice, Rolando, insignito di medaglia d’argento come pilota di una motosilurante. Perasso ha lasciato la sua raccolta di diorami di velieri alla Società Economica di Chiavari».



Una famiglia il cui Dna è inzuppato di mare e di navigazione, alla quale la Società Economica ha deciso di intitolare un nuovo spazio nella sua sede.

«La presentazione del libro, infatti, sarà anche l’occasione per annunciare la nascita della nuova “saletta Perasso”, adiacente la sala Presidenziale della nostra sede. La famiglia Perasso ha donato all’Economica i diorami in ricordo di questi tre suoi indimenticabili soci e membri dei suoi direttivi.» Così conclude Cesare Dotti, promotore dell’iniziativa.



Seguirà, alle 18.00, l’inaugurazione della mostra “Stampe e Matrici di Rolando Perasso” in Piazza San Giovanni, nello “Spazio Casoni”, con brindisi e rinfresco. ABov Per informazioni e prenotazioni visite: 329.3877053