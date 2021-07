Lauro: ok a legge per visite in ospedale con Green pass. Liguria prima in Italia

“La Liguria sarà la prima regione in Italia a dare il via libera alla legge che regolamenta l’accesso di familiari e visitatori, in possesso di Green pass, all’interno delle strutture ospedaliere.

Attualmente le norme nazionali in vigore consentivano di entrare solamente nei pronto soccorso, d’ora in poi sarà possibile accedere anche nei reparti di degenza”.

Lo ha dichiarato stamane la consigliera regionale Lilli Lauro (Cambiamo con Toti) a seguito del voto di stamane.

“Siamo davvero felici – ha spiegato Lauro – di poter annunciare che dopo il lavoro in II Commissione, e il successivo passaggio in aula di oggi, abbiamo avuto la possibilità di approvare , con voto unanime, una nuova legge regionale che ci consente di riaprire le strutture ospedaliere ai parenti dei degenti.

Il testo, approvato ieri dalla giunta regionale, mira a equilibrare le esigenze di tutela della salute e di contrasto alla diffusione del virus con il rispetto dei diritti dei cittadini all’assistenza, alla visita e al supporto alle persone ricoverate.

Si può quindi affermare che la Liguria sia una regione all’avanguardia in Italia nella regolamentazione degli accessi alle strutture ospedaliere, dotandosi di uno strumento che garantisce l’ingresso in sicurezza negli ospedali per i parenti dei degenti, tutelando anche la privacy dei cittadini che effettuano la visita.

Inoltre, il testo approvato stamane in aula regola l’utilizzo del Green pass, disponendo che i familiari e i visitatori che hanno necessità di effettuare l’accesso in una struttura ospedaliera dovranno esibire la certificazione verde solo e unicamente ai soggetti incaricati della verifica.

In questo modo si esclude la raccolta, la conservazione e il trattamento dei dati personali relativi alla salute, contenuti nel certificato, consentendo l’ingresso nella struttura nel totale rispetto della privacy dei cittadini”.