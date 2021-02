Alla guida senza patente e con un tubo in ferro in auto: denunciato

Intorno all’una di questa notte, gli uomini delle volanti hanno denunciato un alessandrino di 57 anni, pregiudicato, per il possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo, in compagnia di un’amica ed in un orario non consentito, è stato sorpreso, in via Milano, alla guida senza patente ed in possesso di un tubo di ferro della lunghezza di 88 cm.

Gli agenti, dopo averlo trovato anche in possesso di circa 3 gr di cannabis, lo hanno denunciato per possesso di armi e sanzionato come assuntore di droghe, per inosservanza al Decreto anti Covid e per guida senza patente.

L’amica che era con lui in auto è stata multata a sua volta per inosservanza del Decreto.