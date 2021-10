Alessandro Meluzzi sospeso dall’Ordine dei medici: non era vaccinato

Anche Alessandro Meluzzi, classe 1955, psichiatra, psicoterapeuta, nome noto agli spettatori televisivi, è stato sospeso dall’Ordine dei medici di Torino per “inosservanza dell’obbligo vaccinale” (ex art. 4 D.L. 44/2021).

La conferma è arrivata oggi dal presidente dell’Ordine torinese Guido Giustetto: “Meluzzi è stato sospeso, come gli altri iscritti, per presa d’atto dell’istruttoria che le Aziende sanitarie locali hanno redatto verso tutti i sanitari di loro competenza che, in assenza di valide e certificate ragioni di salute, non hanno voluto ricevere la somministrazione del siero contro il virus”.

Alessandro Meluzzi laureato in Medicina e chirurgia a Torino ha più volte manifestato in tv posizioni contrarie alla vaccinazione e ha partecipato anche a uno degli ultimi appuntamenti in piazza Castello affermando, tra l’altro che “il vaccino è un siero genetico sperimentale di cui non conosciamo gli effetti” e che “la pandemia è un pretesto per un nuovo ordine mondiale”. Alla trasmissione “Controcorrente” su Rete4, Meluzzi aveva parlato di “gestione poliziesca della pandemia”. Lo psicoterapeuta quando gli veniva chiesto se si fosse vaccinato, rispondeva di appellarsi al diritto della privacy.

Ad oggi sono 204 i sanitari sospesi dall’Ordine dei medici di Torino, un numero che continua a crescere man mano che arrivano le segnalazioni dalle Asl di residenza.

I sanitari sospesi dall’Ordine non possono aver contatti con pazienti. Il provvedimento è valido fino al 31 dicembre 2021.