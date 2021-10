Italia-Spagna 1-2, gli Azzurri abbandonano il sogno Nations League

Arriva la sconfitta per l’Italia che cede in casa contro la Spagna nella semifinale di Nations League.

La Nazionale di Mancini, costretta in 10 dal 41’ per l’espulsione di Bonucci, combatte fino al 90° contro una Spagna in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Ferran Torres. Nel finale arriva la rete di Pellegrini che riapre il match ma la squadra di Lui Enrique riesce a portare a casa il risultato e a qualificarsi per la finale di Nations League dove affronterà la vincente di Belgio-Francia. Si ferma a 37 risultati utili consecutivi la striscia record dell’Italia

ITALIA-SPAGNA 1-2 LIVE

17′ e 46′ Ferran Torres (S), 83′ Pellegrini (I)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella (71′ Calabria), Jorginho (64′ Pellegrini), Verratti (58′ Locatelli); Chiesa, Bernardeschi (46′ Chiellini), Insigne (58′ Kean). All. Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, M. Alonso; Koke (75′ Merino), Busquets, Gavi (84′ Sergi Roberto); Oyarzabal, Ferran Torres (49′ Yeremi Pino), Sarabia (75′ Bryan). All. Luis Enrique

Ammoniti: Bonucci, Azpilicueta, Sarabia, Yeremi Pino, Locatelli, Oyarzabal

Espulso: Bonucci