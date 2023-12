Alessandro Meluzzi operato a Cesena per ischemia cerebrale

E’ stato colto da un malore nel pomeriggio di sabato 2 dicembre nel suo studio di Rimini

Il noto criminologo, personaggio televisivo ed ex politico Alessandro Meluzzi, 68 anni, è stato colto da malore sabato pomeriggio 2 dicembre mentre si trovava nel suo studio di Rimini.

Meluzzi successivamente viene ricoverato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena e sottoposto a un delicato intervento chirurgico in seguito ad una ischemia cerebrale. Operato d’urgenza è ora ricoverato in rianimazione.

Chi è Alessandro Meluzzi

Alessandro Meluzzi, classe 1955, è nato a Napoli da madre riminese e papà napoletano, e ha studiato a Torino.

Dopo la Laurea in Medicina e la specializzazione in psichiatria ha lavorato come ricercatore all’estero.

Meluzzi è anche un personaggio televisivo, saggista e criminologo.

Schierato contro i vaccini anti covid, il 6 ottobre 2021 ha ricevuto la sospensione dall’Ordine dei medici per inosservanza dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19.

Alessandro Meluzzi: i messaggi sui social

Sulla pagina Facebook del professore, stamattina viene pubblicato un brevissimo messaggio: “Preghiamo uniti”. Migliaia le reazioni e centinaia le condivisioni.

Sono tantissimi, diverse migliaia, i messaggi di solidarietà e di vicinanza nei confronti di Meluzzi.

Tra i tanti pensieri per lo psichiatra, anche quello dell’eurodeputata Francesca Donato, membro del Parlamento europeo e presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana.

L’eurodeputata su X scrive: “Sono addolorata e preoccupata dalla notizia dell’ischemia che ha colpito il caro amico Prof. Meluzzi. Attendo con ansia notizie sul decorso post operatorio, pregando che superi al meglio questo difficile momento. Forza Alessandro!”

Sono addolorata e preoccupata dalla notizia dell’ischemia che ha colpito il caro amico Prof. @a_meluzzi . Attendo con ansia notizie sul decorso post operatorio, pregando che superi al meglio questo difficile momento. Forza Alessandro! pic.twitter.com/DD76iQO1zR — Francesca Donato (@ladyonorato) December 3, 2023

Vittorio Sgarbi su X pubblica una foto di Meluzzi sorridente scrivendo semplicemente “Forza Alessandro”.

Red Ronnie: “Stiamo pregando per lui. Sono rimasto in contatto con chi gli sta vicino. Alessandro è troppo importante per non tornare a dirigere la difesa della verità”.

Un messaggio è giunto anche Gianluigi Paragone di Italexit che su Facebook pubblica una foto dello psichiatra con la scritta “Forza Alessandro!”.