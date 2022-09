Alessandria-Entella 1-3, Volpe: Avuto giusto approccio alla gara

Al termine della gara vinta in esterna con l’Alessandria è Mister Volpe a fare il punto e a commentare la prestazione della sua Entella contro l’Alessandria.

“Abbiamo avuto un buon approccio alla partita e creato diverse palle gol nei primi minuti, il vantaggio è stato meritato, dispiace aver subito gol su una palla inattiva, era l’unica situazione di gioco in cui l’Alessandria avrebbe potuto farci male. Saremmo potuti andare in difficoltà ma abbiamo reagito da squadra forte. Il risultato maturato è il giusto premio per una squadra che non ha mai mollato e che ha cercato in tutti modi la vittoria”.

“Vincere è sempre importante, l’ambizione di voler fare qualcosa di importante passa anche da queste partite, siamo contenti di aver vinto e di aver dato continuità ai risultati, siamo già proiettati alla prossima gara, non c’è tempo per goderci questa vittoria, mercoledì si rigioca”.

“Tabù Alessandria sfatato? I tabù sono fatti per questo. Questa vittoria ci da autostima, è sempre importante”.