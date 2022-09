Alessandria-Entella 1-3, i liguri espugnano il Moccagatta

Vittoria fuori casa per la Virtus Entella che batte l’Alessandria 3-1 e si candida come protagonista del proprio girone di serie C.

Al Moccagatta i biancocelesti non avevano mai vinto e il mal di trasferta dell’anno scorso sembra acqua passata. Per questo mister Volpe è doppiamente soddisfatto – “vittoria meritata, sul pareggio abbiamo avuto una reazione da squadra forte” – anche se è costretto a smorzare gli entusiasmi perché mercoledì si ritorna in campo: alle 18:00 a Chiavari arriva il Rimini.

Apre l’autorete di Checchi che lancia i liguri. Ad inizio ripresa Galeandro riprende il pari per i grigi ma l’Entella prima con Clemenza poi con Alessandro Faggioli chiude i conti per l’1-3 finale.

Alessandria-Virtus Entella 1-3 (primo tempo 0-1)

Marcatori: 43′ Checchhi aut. (E), 50′ Galeandro (A), 58′ Clemenza (E), ’78 Faggioli (E)

Alessandria (3-5-2): Marietta; Rota, Checchi, Sini; Ascoli, Lombardi (66′ Mionic), Nichetti, Filip (78′ Podda), Nunzella (66′ Ghiozzi); Galeandro, Nepi. A disp. Dyzeni, Liverani, Costanzo, Pellitteri, Cocino, Perseu, Bellucci, Baldi, Mazzucco, Pagani. All. Rebuffi

Virtus Entella (4-3-1-2): De Lucia; Zappella, Pellizzer, Chiosa, Facale; Tascone, Paolucci, Rada (65′ Tenkorang); Clemenza (65′ Meazzi); Merkaj (78′ Faggioli), Zamparo (85′ Morosini). A disp. Paroni, Barlocco, Dessena, Di Cosmo, Palmieri, Reali, Doumbia, Sadiki, Parodi. All. Volpe.

Arbitro: Virgilio di Trapani

Ammoniti: Filip

Espulsi: nessuno