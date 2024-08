Aldo Spinelli: revocati i domiciliari dopo tre mesi di detenzione

“Chiariremo tutto in Tribunale. Non preoccupatevi”. Sono le prime parole di Aldo Spinelli che oggi è tornato libero dopo tre mesi di detenzione domiciliare.

La decisione è stata presa stamane dalla gip del Tribunale di Genova Paola Faggioni, che ha accolto l’ennesima istanza presentata dai legali difensori Sandro Vaccaro e Andrea Vernazza per la revoca dei domiciliari.

Gip: ok a processo immediato per Toti, Spinelli e Signorini. Prima udienza 5 novembre

Aldo Spinelli, 84 anni, era stato arrestato il 7 maggio scorso per corruzione nell’ambito della maxi inchiesta della Procura di Genova che aveva coinvolto anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’ex presidente dell’Autorità portuale e poi amministratore delegato di Iren Paolo Emilio Signorini, quest’ultimo arrestato in carcere e quindi messo ai domiciliari.

La difesa di Spinelli aveva proposto più volte la revoca della misura cautelare, ma le richieste erano sempre state respinte fino a oggi.

La svolta è arrivata quando Aldo Spinelli ha in sostanza ceduto tutte le quote delle società del gruppo al figlio Roberto, che nonostante sia indagato nella stessa maxi inchiesta, non è stato sottoposto a provvedimenti restrittivi.

Ora, dopo 90 giorni, Sciò Aldo è tornato finalmente in libertà. Tuttavia, non potrà ricoprire cariche all’interno di società del gruppo perché è stata applicata la misura interdittiva dall’attività imprenditoriale per dodici mesi.