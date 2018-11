Albissola, prevendita aperta per la trasferta di Pisa

La società Pisa S.C. ha comunicato che i biglietti della gara Pisa-Albissola saranno disponibili sul circuito vivaticket sia presso i punti vendita sia online.

Il prezzo del biglietto Settore Ospiti (Curva Sud) sarà di € 12 oltre il diritto di prevendita.

Nessuna restrizione verrà applicata sulla vendita dei biglietti.

Il settore ospite ha una capienza di n 400 posti.

La prevendità ha avuto inizio mercoledì 28 alle ore 15.

La vendita dei biglietti di tale settore cesserà il giorno sabato 1 dicembre alle ore 19.

Prezzo altri settori:

Tribuna superiore intero € 40 oltre il diritto di prevendita.

Tribuna superiore ridotto € 35 ********************.

Tribuna inferiore intero € 27 ********************.

Tribuna inferiore ridotto € 22 ********************.

Gradinata intero € 18 ********************.

Gradinata ridotto € 12 ********************.

I ragazzi da 6 a 14 anni in ogni settore € 5 oltre il diritto di prevendita.

Questo il tragitto consigliato per raggiungere lo stadio

Uscita Pisa Centro _ S.G.C. direzione SS 1 Aurelia (direzione Pisa) – viale delle cascine – via Contessa Matilde, percorso segnalato da apposita cartellonistica.

Predisposta area parcheggio in via Contessa Matilde.

VENDITA BIGLIETTI AI TIFOSI OSPITI:

la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti inizia il martedì antecedente la gara esattamente a partire dalle ore 12:00 e termina alle ore 19:00 del giorno precedente l’evento . La società di ticketing “Best Union Company Spa” in accordo con l’AC PISA 1909 provvede ad individuare ed attivare uno o più punti vendita abilitati nella città ospite. In tali punti vendita potranno essere acquistati, salvo diversa decisione del GOS, validi biglietti del settore ospiti.

Oltre a questo canale è possibile acquistare biglietti del settore ospiti anche on line collegandosi direttamente, anche da dispositivi mobili, sul sito internet di sito www.vivatciket.it. L’acquisto on line è possibile, anche con il sistema di home ticketing sarà sufficiente presentare la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice.

NOTA BENE

Il giorno della gara, su decisione del GOS di competenza, non è possibile acquistare presso i botteghini dello stadio biglietti per il Settore Ospiti.

ACCESSO CURVA OSPITI

L’accesso al settore ospiti è consentito dall’Ingresso G – CURVA SUD transitando attraverso Via Rosmini.

Si ricorda agli spettatori, che è possibile l’ingresso con striscioni previa autorizzazione da parte delle autorità competenti: sul sito ufficiale della società http://pisachannel.tv/ vi è la possibilità di visionare l’apposita procedura e di scaricare la documentazione necessaria.