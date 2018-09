Albissola, giornata di gala ospite del Nizza

Una bella giornata di calcio per l’Albissola, ospite dell’Ogc Nice al centro di allenamento dei transalpini, una struttura all’avanguardia che mette insieme foresteria per prima squadra e giovanili con diversi campi in erba per gli allenamenti.

Una giornata organizzata grazie soprattutto al dirigente dei rossoneri Gianni Gullo, un passato nel Milan ed oggi all’Ogc Nice.

Per la cronaca, hanno vinto i padroni di casa per 2 a 0 grazie alle reti, entrambe nel primo tempo, di Makengo che ha sfruttato un errore difensivo e di Sacko al 45′ in contropiede.

Albissola: Albertoni, Rossini, Balestrero (Bezziccheri), Russo, Cais (Mahrous), Martignago, Sibilia, Oukhadda, Damonte, Gargiulo, Oprut. All.: Fossati.

Ogc Nice: Benitez, Burner, Clementia, Costa Santos, Coly, Cyprien, Herelle, Jallet, Lee-Melou, Makengo, Manou. All.: Vieira.