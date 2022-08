Albisola Superiore, eventi dall’8 al 15 agosto

Le manifestazioni in programma la prossima settimana nel Comune di Albisola Superiore:

Da sabato 9 luglio a venerdì 9 settembre, Museo della Ceramica Manlio Trucco (corso Ferrari 193)

Le opere del Premio Nazionale Albisola 1954 per la ceramica

La mostra ripercorre un capitolo importante della storia di Albisola, facendo riferimento all’importante Premio Nazionale, al quale parteciparono numerosi artisti di chiara fama e mette in esposizione importanti opere.

Da venerdì 5 a lunedì 15 agosto, Ufficio Iat (piazzale Marinetti), dalle ore 21.00 alle ore 23.30

Dei ricordi le armonie

Espongono Cristina Bettinelli e Raffaello Carle.

Lunedì 8 agosto, spiaggia dell’Associazione Gruppo Pescatori (passeggiata E. Montale), ore 21.00

Racconti di mare e di stelle

Letture ad alta voce a cura dello staff della biblioteca dei ragazzi “Pupi Rolandi”, in ricordo di Maurino Porro. Narrazione di storie per bambini e ragazzi sul tema del mare.

Si consiglia di portare con sé un telo per sedersi. È gradita la prenotazione al n. 339/4396698.

Lunedì 8 agosto, parco Zambellini (via Carmo), dalle ore 21.15

Musica sotto le stelle

Concerto “Hearth and soul” della band Brothers and Sister Revisited: old fashioned rock, blues e R&B.

Martedì 9 agosto, spiaggia libera Angolo Azzurro, ore 10.00

Snorkelling

Attività di scoperta della vita sott’acqua, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua. Per partecipare alle uscite è necessario essere muniti di propria maschera e boccaglio e saper nuotare. I minori devono essere accompagnati da un genitore. Attività a numero chiuso per adulti e bambini dagli 8 anni.

Per info e prenotazioni: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 staff@cearivierabeigua.it

Martedì 9 agosto, piazza del Talian, ore 21.30

Incontro con l’autore

Presentazione del libro “Grecia 2013-2020: diari del secondo millennio” di Michele Buzzi.

Mercoledì 10 agosto, parco Zambellini, dalle ore 19.45

La notte di San Lorenzo

The bubble show: spettacolo con musica e bolle di sapone giganti per coinvolgere i bambini e lasciare a bocca aperta gli adulti, a cura della ZiaFra. Chi vuole potrà fermarsi per un picnic sotto le stelle e, a seguire, letture ad alta voce a cura di ViaDon32.

Si consiglia di munirsi di torcia e telo per stendersi. Il picnic è libero ed autogestito.

Giovedì 11 agosto, piazza della Scacchiera, ore 21.00

Tango in Scacchiera

Dal tango argentino alla milonga: musica, parole, esibizioni e milonga in piazza a cura dell’Associazione Culturale TangoInzago.

Da venerdì 12 a lunedì 15 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 18.00 alle ore 24.00

August Fest

Streetfood Festival, con una quindicina di Food Truck, sulla passeggiata Montale musica e mercatino di artigianato.

Venerdì 12 agosto, piazza della Scacchiera, ore 22.00

August Fest Music

Coldshivers: tribute band Coldplay.

Sabato 13 agosto, piazza della Scacchiera, ore 22.00

August Fest Music

Mercury Band: tribute band The Queen.

Domenica 14 agosto, piazza Scacchiera, ore 21.30

August Fest: animazione

Lello Clown: gag comiche e virtuosismi per grandi e piccini.

Lunedì 15 agosto, specchio acqueo delle Albisole

Processione della Madonna del mare