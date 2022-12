Albero cade su un’auto alla Spezia, l’intervento dei VVF

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 7.00 circa in via del Canaletto, all’altezza di Piazza Concordia, alla Spezia, per la caduta di un albero sulla strada.

Per cause in corso di accertamento, due grossi pini sono caduti a terra coinvolgendo un veicolo in sosta.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno subito accertato che dentro il veicolo non vi fosse nessun occupante e che nessun altro fosse rimasto coinvolto dall’evento.

Successivamente hanno iniziato ad operare per liberare la zona.

Sul posto personale della Polizia Locale e squadre del Comune di La Spezia con attrezzature e mezzi dedicati.

Non si segnalano feriti.