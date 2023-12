Albenga, grande successo per C’era una volta…Ennio

Mario Zucca, Paolo Conticini, I Gemelli di Guidonia (Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino),

Giorgia Wurth, Attilio Fontana, Clizia Fornasier, Eugenio Gradabosco, Marianna De Micheli, Cristina Sarti, Giorgio Caprile, Luca D’Angelo, Giovanni Bortolotti e Gaia De Marzo.

Questo è il lungo e prestigioso elenco degli artisti che daranno vita alla annuale rassegna teatrale al Teatro Ambra di Albenga.

Quest’anno, prima della tradizionale serie di spettacoli scelti dall’infaticabile Direttore Artistico Mario Mesiano, si è svolta la interessante rassegna “l’Ambra Rosa” che ha visto recitare sul palcoscenico ingauno quattro grandi attrici: Debora Caprioglio, Barbara Foria, Monica Rogledi e Vladimir Luxuria.

Ad aprire “Albenga Teatro 2024” è stato invece uno spettacolo davvero toccante e dedicato al grande Maestro Ennio Morricone: “C’era una volta… Ennio” con Diego Trivellini e Giulia Isnardi, uno spettacolo fuori abbonamento che ha ottenuto un notevole successo.

La nuova Stagione della Teatro Ingaunia, diretta dall’attore e promoter Mario Mesiano, con il contributo del Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura, ha aperto così davvero in bellezza grazie al talento di Diego Trivellini, definito “l’uomo fisorchestra”, che incanta con la sua fisarmonica elettronica, ed alla bravura di Giulia Isnardi, una attrice locale che abbiamo già avuto modo di apprezzare in precedenza.

Lo spettacolo è stato realizzato con l’amichevole collaborazione di Massimo Cardinaletti, gli interventi di danza di Vania Romagna e Erika Baglio, con le voci di Ennio Morricone di Teo Trivellini e Mario Mesiano e con le proiezioni a cura di Silvana Ansaldo ed Ermanno Carabba. “Abbiamo aperto l’edizione 2024 di AlbengAteatro- spiega Mesiano- anche se siamo ancora nel 2023 con uno spettacolo fuori abbonamento, un percorso molto suggestivo che ci ha fatto rivivere la vita, la storia e le emozioni del grandissimo Maestro e compositore italiano. Una narrazione, vocale e musicale, accompagnata da

coreografie e video che hanno condotto il pubblico nella magica atmosfera della vita e la musica di Ennio Morricone”.

“AlbengAteatro” proseguirà venerdì 15 dicembre con Mario Zucca in un altro spettacolo fuori abbonamento, e riprenderà il 28 gennaio 2024 con i cinque spettacoli in abbonamento. La prevendita è attivata presso la Libreria Quarta di Copertina via Enrico d’Aste 4 (tel. 0182555999).

Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 3287065631, oppure visitare il sito www.ticket.it. Claudio Almanzi