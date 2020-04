Albanese spaccia al posto di stare a casa: denunciato

Un 30enne albanese è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante uno dei controlli mirati al contenimento dell’epidemia i poliziotti hanno fermato, a Quarto, un’auto il cui conducente, con fare particolarmente agitato, ha spiegato che era in giro perché non riusciva a stare a casa.

Gli agenti, visto il suo stato, si sono insospettiti e hanno approfondito il controllo trovandolo in possesso di 22 bustine termosaldate contenenti 21,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1150 euro in banconote da 20 e 50 euro. L’uomo, che non ha pregiudizi di polizia, oltre alla denuncia per spaccio è stato sanzionato per inottemperanza alla normativa di contenimento del Covid-19.