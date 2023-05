Alassio sempre più smart city. Al via i lavori per l’ottimizzazione del segnale radio nelle vie del centro e nel “Budello” di Alassio.

Alassio sempre più smart city, i dettagli.

E’ proprio di questi giorni l’ultimo traguardo fortemente voluto e sostenuto dall’amministrazione alassina: dopo un anno di sopralluoghi e analisi del territorio da parte dei tecnici e dei professionisti, finalmente inizieranno i lavori per il posizionamento delle antennine DAS (distributed antenna system) lungo tutto il “budello” di Alassio per il potenziamento del segnale radio (fonia e dati) a vantaggio dei commercianti e dei turisti che affolleranno la principale via dello shopping alassino.

Transazioni con il pos, call di lavoro e telefonate saranno finalmente possibili anche nel centro storico alassino.

A seguire il miglioramento di tutti gli impianti della città e il cablaggio della rete. Il sistema DAS infatti consentirà, ai singoli utenti, di fruire di un servizio dati mobile altamente performante, utilizzando il proprio “device”, senza doversi accreditare a sistemi privati come il Wi-Fi.

Sostanzialmente è un’estensione della rete pubblica degli operatori mobili che consente di garantire la copertura in tutte quelle situazioni che le caratteristiche architettoniche dell’ambiente penalizzano la ricezione e/o il livello di servizio.

Con questa operazione iniziata nel settembre 2022 si inaugura ufficialmente l’inizio della sostenibilità tecnologica perseguita dal sindaco perché Alassio sia precursore assoluto tra i comuni italiani come Smart City. Erano ben 10 anni che i colossi della telefonia mobile guardavano a questo territorio come ideale area di miglioramento.

Luca De Carlo Deca Service Srl, spiega:

“Con l’implementazione del 4G e del 5G e la diffusione di smartphone sempre più veloci, i sistemi di antenne tradizionali sono inadatti a fornire una copertura adeguata, specialmente in contesti affollati e con elevati volumi di traffico.

Grazie invece al sistema DAS, una rete di sistemi radianti e nodi connessi a una rete di trasporto del segnale in fibra ottica o cavo coassiale, si arriva ad offrire una copertura mobile di elevata qualità.”

Quali i vantaggi in sostanza: un segnale telefonico ottimale in tutte le aree, anche quelle non raggiungibili con le antenne tradizionali; connessione veloce grazie alla fibra ottica; un unico sistema per tutti gli operatori; tecnologie e bande di frequenza 3G, 4G e 5G.

Anche la sostenibilità ambientale è garantita grazie al ridotto impatto visivo e ridottissime emissioni elettromagnetiche in virtù di antenne a bassa potenza.

Grazie quindi alla lungimiranza e alla perseveranza di questa amministrazione questa operazione è stata varata non solo a costo zero per la città bensì con una quota di affitto per 20 anni. Introito che verrà reinvestito sul piano turistico e per il miglioramento delle infrastrutture a favore dei cittadini e dei turisti.