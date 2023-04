Alassio riscopre la Pasqua delle radici. “Happy Easter”: un evento in tre giorni di musica, eventi, tradizioni e tanto divertimento.

Alassio riscopre la Pasqua delle radici, i dettagli.

8, 9 e 10 aprile 2023

​​Un concerto jazz e, per grandi e piccini, ritrovate le iniziative tipiche della Pasqua inglese tra cacce al tesoro e uova rotolanti. English Breakfast e Tea Time in alberghi ristoranti, “alberi di Pasqua” nei negozi della città

​

​E’ il Turismo delle Radici quello che l’Assessorato al Turismo, nel solco tracciato dal piano di marketing turistico di cui la città si è dotata tre anni or sono, quello su cui Alassio sta puntando per la pianificazione delle proposte di accoglienza e intrattenimento, accanto alle “linee” esperienziali già avviate in precedenza.

Dall’Amministrazione alassina spiegano:

​”La storia urbanistica, culturale e turistica della città parla inglese.

La comunità che a fine Ottocento si stabilì ad Alassio era quella delle nobili famiglie inglesi che qui trovarono il clima ideale per trascorrere le proprie giornate di riposo e fuga dalla bruma anglosassone. Loro cambiarono il destino di un luogo trasformandolo in maniera profonda e imperitura”.

Luca Caputo, destination manager della Città del Muretto, prosegue:

​”Di qui l’idea di ripercorrere a ritroso la storia per recuperare usi e costumi della tradizione inglese con una tre giorni in occasione della Pasqua in cui ricreare l’atmosfera del periodo inglese ad Alassio di fine Ottocento; tre giornate che rispecchieranno le tradizioni, la cultura, la gastronomia, le usanze del Regno Unito, con particolare attenzione ai momenti celebrativi della festività pasquale come le Easter Eggs, gli Easter Bonnet, la Easter Hunt e la gara di Egg Rolling”.

​

​Ancora una volta le Associazioni di Categoria, albergatori, commercianti e ristoratori, si sono coordinati per gli uffici comunali per completare l’offerta per turisti e residenti.​

Ecco il programma:

​SABATO 8 APRILE

​Easter Eggs e Easter Bonnet: porta il tuo uovo sodo e il tuo cappello da decorare insieme ​

​Piazza della Libertà, l’area verde nei pressi della sede municipale, sarà decorata con un albero pasquale, qui, a partire dalle ore 14, verrà installato un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dedicato ai bambini che si cimenteranno nella decorazione delle uova pasquali, ma anche dei cappellini che serviranno per la gara di Egg Rolling prevista per lunedì 10 aprile.

​

​Grandi e piccini saranno coinvolti nella decorazione con fiori, fiocchi, oggetti…

​

​Presso la postazione in Piazza sarà possibile iscriversi (fino ad esaurimento posti – max 56 n. 1 adulto + 1 bambino) per partecipare all’evento “Egg Rolling” di lunedì 10 aprile.

​

​Conclusa la decorazione delle uova, alle ore 17 circa, da Piazza della Libertà, partirà il “Bonnet Parade”, sfilata per le vie della città con i variopinti cappelli e consegna con appositi cestini delle uova decorate dai bambini ad ogni attività che avrà allestito l’albero pasquale.​

DOMENICA 9 APRILE

​Easter Hunt a tema “Daniel Hanbury and the British colony of Alassio”

​Il ritrovo è sempre in Piazza della Libertà alle ore 15, per una vera e propria caccia al tesoro per trovare le uova nascoste; una competizione durante la quale tutti i bambini dovranno trovare gli indizi in alcuni dei luoghi più rappresentativi del periodo inglese, come la Pinacoteca est, la Ex Chiesa Anglicana, la Stazione Ferroviaria ma anche il Muretto, che saranno lo scrigno dove è custodito il tesoro. Attraverso una mappa ad indovinello a tema da risolvere, potranno accedere ai nascondigli successivi.

LUNEDI’ 10 APRILE

​Egg Rolling

​Letteralmente uova rotolanti, gioco popolare che consiste nel far rotolare le uova sode decorate giù dalla collina, per poi inseguirle. Vince chi fa rotolare l’uovo più a lungo senza romperlo. Si parte alle ore 10 da Piazza Partigiani a bordo del Trenino Lillipuziano con destinazione la Kid’s Farm di Vegliasco. Brunch di Pasquetta per tutti.

​Rientro previsto, sempre a bordo del Trenino Lillipuziano per le 15,30

Al rientro, in Piazza Partigiani, esibizione di Morris Dance, danza popolare inglese e le premiazioni per l’Easter Bonnet più bello realizzato dagli adulti, per quello più bello realizzato dai bimbi e per le migliori squadre di Easter Hunt ed Egg Rolling

Dall’amministrazione aggiungono:

​”C’è di più. Le pasticcerie della città sono state coinvolte per realizzare gli Hot Cross Buns dolcetti tipici inglesi farciti con uvetta e frutta che richiamano il tipico Pane del Pescatore.

Gli alberghi si organizzeranno per offrire la English Breakfast, e molti bar hanno aderito al progetto organizzando il consueto Tea Time delle 17. Anche i Commercianti hanno preso parte all’iniziativa decorando i propri negozi con alberelli di Pasqua”.

​

​Ultimo, ma non certo ultimo, l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in collaborazione con la Cooperativa Eusonica e sotto la direzione artistica del M° Rosario Bonaccorso, noto musicista e compositore jazz, nonché creatore ed organizzatore dell’Alassio Winter Jazz Festival, sabato 8 aprile alle ore 21 presso la Ex Chiesa Anglicana di Alassio, invita il pubblico al concerto jazz “Happy Easter” con Olivia Trummer Trio guest Fabrizio Bosso – Un quartetto jazz molto suggestivo, raffinato e spettacolare, con la pianista tedesca Olivia Trummer che presenterà “For You” – il nuovo disco uscito per la Warner.

Ad accompagnarla in questo viaggio due fuoriclasse del panorama jazzistico italiano: Rosario Bonaccorso e Nicola Angelucci, con la partecipazione di uno degli artisti italiani piú acclamati a livello internazionale, il trombettista Fabrizio Bosso. Ingresso libero