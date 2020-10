Alassio, riscaldamenti accesi da oggi 2 ore mattino e 2 ore pomeriggio

Il Comune di Alassio con ordinanza sindacale, considerato che le previsioni climatiche dei prossimi giorni prevedono temperature piuttosto rigide, avvisa, della possibilità di accendere per un massimo di 4 ore giornaliere, due al mattino e due al pomeriggio, gli impianti riscaldamento.

“Con ordinanza numero 317 del 10/10/2020 – si legge in una nota del Comune di Alassio – per i motivi indicati in premessa e per le finalità di tutela della salute pubblica, che è consentito, in deroga ed in forza alle disposizioni di legge, l’accensione degli impianti termici a far data dalla data odierna al 14 novembre 2020 compreso, negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo 4 ore al giorno, di cui 2 nelle ore del mattino e 2 nelle ore pomeridiane, nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. n.74/2013.”