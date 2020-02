Alassio premia Alan e Gayle Fridkin, turisti da 30 anni

Alassio premia Alan e Gayle Fridkin, da Boston turisti fedeli da trent’anni

L’autore di “A Ligurian Odyssey” ricevuto in Comune per ricevere il riconoscimento. Galtieri: Alassio è e rimane la Città del Muretto, degli Innamorati, dello sport… da vivere tutto l’anno.

Da oltre trent’anni hanno scelto e scelgono Alassio come meta delle loro vacanze, ospiti della famiglia Mantellassi: sono Alan e Gayle Fridkin, da Boston.

Ed è proprio Egidio Mantellassi che ha accompagnato Alan e Gayle Fridkin presso la sede municipale per la tradizionale cerimonia di consegna della pergamena e del riconoscimento di Turisti Fedeli.

In verità è stato proprio Alan Fridkin a consegnare un graditissimo ricordo ad Angelo Galtieri.

Giornalista e scrittore freelance ha infatti affidato alle mani del vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Alassio una copia di “A Ligurian Odyssey” in cui ha saputo trasferire tutto il suo amore per la città di Alassio e per le persone che lo hanno accolto in tutti questi anni.

“Dedicated to the Mantellassi and Viglietti Families – si legge nella dedica tra le prime pagine del libro – who have shared their friendship, khowledge and love of Alassio ​with us”.” Il libro è disponibile on line – spiega Angelo Galtieri che con tutta l’amministrazione in questi giorni sta gestendo l’emergenza “coronavirus” – e in questo momento più che mai questo dono mi ha reso felice perché mi dà l’opportunità di ricordare quale sia stata, sia e sarà la vera anima della nostra città. Al di là dei fatti di cronaca Alassio è accoglienza, turismo di qualità e tanta tanta forza: quella della sua gente che trova sempre il modo di reagire. Stiamo attivandoci perché le immagini della spiaggia, delle passeggiate a mare e degli eventi tornino a riempire i social, gli occhi e le giornate degli alassini e dei nostri ospiti. Alassio è e rimane la Città del Muretto, degli Innamorati, dello sport… da vivere tutto l’anno”.