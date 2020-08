Alassio, misure d’emergenza anti covid per i fuochi di oggi

Comune di Alassio. Avviso misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni particolari per evento pirotecnico del 15 agosto.

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”– Disposizioni particolari per evento pirotecnico del 15 agosto 2020.

A seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 256 del 13/08/2020 si rammentano le disposizioni particolari per evento pirotecnico del 15 agosto 2020:

1) Per il giorno 15 agosto 2020 in occasione dello sparo di artifizi pirotecnici dal pontile Bestoso dovranno essere osservate le seguenti misure straordinarie, dalla ore 17.30 alle ore 18.30 (in caso di rinvio dell’evento le disposizioni di applicheranno nella data di svolgimento dello stesso)

· l’obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone presenti nelle passeggiate a mare della zona centrale prossima al punto di sparo, così definite: pass. ta Toti, pass.ta Grollero, pass.ta Graf e pass.ta Baracca, fatte salve le esenzioni previste all’art. 1 del citato DPCM 7 agosto;

· Inibizione degli accessi alla fascia di libero transito sulla battigia, sia tramite stabilimenti balneari in concessione sia tramite corridoi di accesso, presenti nel tratto di passeggiata Toti, pass.ta Grollero, pass.ta Graf e pass.ta Baracca, ad accezione della clientela degli stabilimenti balneari;

· Sensibilizzazione degli obblighi a carico dei titolari di stabilimenti balneari e Sla relativi al divieto di assembramento nelle aree in concessione.

SI RICHIAMA

– alla stretta osservanza delle disposizioni del DPCM 06.08.2020 ed 0rdinanza Presidente della Giunta Regionale n. 52/2020;

– alla stretta osservanza del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare all’art. 3 lett.f) “è vietato praticare giochi di qualsivoglia genere..(omissis)..quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni” soprattutto in riferimento alla giornata del 15 agosto ed alla stigmatizzabile pratica dei cd. “gavettoni” di acqua, anche sugli arenili pubblici e in concessione.